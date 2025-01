UEFA krijgt kritiek: "Ajax begon juist met mindere opponenten"

Pieter Nieuwenhuis, die als directeur Innovatie van Hypercube de belangrijkste architect was van het nieuwe format in de Europese competities, is te spreken over de nieuwe opzet van de Champions League en Europa League. Hij ziet dat veel meer ploegen lang meedoen en er meer open wedstrijden zijn. Toch heeft Nieuwenhuis ook kritiek op de UEFA.

"Het open voetbal is een van de mooiste aspecten", zegt Nieuwenhuis in gesprek met de Volkskrant. "Eerst kregen de topclubs, als ze in categorie A zaten van de sterkste clubs, één tegenstander uit pot B, eentje uit C en een uit D. Ze speelden niet tegen elkaar. Nu voetballen ze meteen tegen twee tegenstanders uit hun eigen categorie. Ze hebben dat misschien te licht opgevat."

"Manchester City, Paris SG, Real Madrid en Bayern München hebben veel moeite in de eerste fase", vervolgt Nieuwenhuis. "En omdat het doelsaldo telt op het eind, is er ook geen aanleiding om in te houden na 2-0. Ajax deed dat goed in de Europa League door tegen Maccabi en Besiktas met ruime cijfers te winnen, waardoor ze nu een veel beter doelsaldo hebben dan concurrenten."

Nieuwenhuis heeft nog wel een advies voor de Europese voetbalbond. "Wat de UEFA beter had moeten regelen, is de kwalitatieve spreiding van de wedstrijden over de maanden. FC Twente had meteen vier sterke tegenstanders, terwijl Ajax juist begon met de mindere opponenten. Dat had beter gekund. Met het algoritme van de computer moet dat te regelen zijn", besluit hij.