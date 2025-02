Union SG reageert: "Gelijkopgaande strijd. Ik zie het als 50-50"

"Ajax is een prestigieuze tegenstander die ons op de proef kan stellen, maar het is een gelijkopgaande strijd. Ik zie het als 50-50. Ajax kende wat moeilijkheden aan het begin van dit seizoen, maar intussen zitten ze in een goede flow. Alles zal afhangen van de thuiswedstrijd", aldus de oud-speler van AZ op een persconferentie.

De coach ziet dan ook kansen. "We wisten dat we tegen Ajax of Steaua zouden spelen, en eerlijk gezegd had ik geen echte voorkeur. Ajax is natuurlijk een mooie affiche. In onze thuiswedstrijd moeten we alles geven om onszelf een goede uitgangspositie te bezorgen. We weten dat Ajax het spel wil maken en veel balbezit zal hebben, maar hun speelstijl biedt ons ook mogelijkheden."

Pocognoli weet wat zijn ploeg van de Amsterdammers kan verwachten. "Ik ben ervan overtuigd dat de intensiteit en fysieke kracht van het Belgische voetbal een probleem kan vormen voor veel Nederlandse ploegen", aldus Pocognoli.