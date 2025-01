"Ünüvar gaat het nergens maken, hij is afgeschreven voor de top"

Ünüvar speelde vorig seizoen al op huurbasis bij FC Twente, maar maakt nu dus definitief de overstap. Driessen is niet overtuigd van de 21-jarige aanvaller. "Hij heeft het daar toen niet gemaakt. Hij heeft het bij Espanyol niet gemaakt, hij gaat het nergens maken. Hij is afgeschreven voor de top", klinkt hij kritisch in Kick-off van de Telegraaf.

Volgens Mike Verweij is het wél een goede deal. "Ajax heeft bij Twente kunnen bedingen dat als hij ooit wordt verkocht, dat ze 25% van de transfersom krijgen. Dus al met al is dat best een goede deal. Ünüvar was doodongelukkig in Barcelona, Espanyol was doodongelukkig met Ünüvar. Dus het is denk ik voor iedereen een goede deal", concludeert hij.