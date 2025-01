Valentijn Driessen hard: "Ajax zou in de brand moeten staan"

Ajax is niet meer het Ajax dat het ooit was. Waar een nederlaag of een vroegtijdige uitschakeling in het verleden de gemoederen in Amsterdam flink deed oplaaien, lijkt de club inmiddels in een situatie te verkeren waarin zelfs een verlies nauwelijks meer impact heeft. Dit constateert Valentijn Driessen, journalist bij De Telegraaf, in de podcast Kick-Off.