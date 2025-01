Valentijn Driessen: "Hij was op zijn knietjes naar Ajax gekomen"

Valentijn Driessen heeft in zijn column voor De Telegraaf hard uitgehaald naar het beleid bij Ajax. De verslaggever ziet dat er 'kennis van het Ajax-voetbal ontbreekt' bij de club uit Amsterdam.

"Het was zaterdag een berichtje in de kantlijn", blikt hij terug. "Samen met Denny Landzaat gaat Gerald Vanenburg bondscoach Patrick Kluivert assisteren bij Indonesië en tevens het elftal onder 23 jaar coachen. Een paar dagen eerder werd Dennis Bergkamp in Londen geëerd voor zijn verdiensten voor het Engelse voetbal. Tegelijkertijd zitten Winston Bogarde en Wesley Sneijder werkloos thuis", constateert Driessen.

Hij ziet dat er bij de club uit Amsterdam meer 'clubmensen' hadden kunnen werken. "Nigel de Jong was op zijn knietjes naar Amsterdam gekomen om algemeen directeur ad-interim Menno Geelen af te lossen als er op allerlei posities in de organisatie Ajacieden hadden rondgelopen", vervolgt hij. "Maar voor Ajacieden is bij Ajax geen plaats. Het getuigt van een gebrek aan respect voor het succesvolle clubverleden", besluit Driessen.