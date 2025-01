Valentijn Driessen: "Ik denk dat Brobbey meer van hen opsteekt"

Vertrekt Brian Brobbey deze winter bij Ajax of niet? West Ham United zou azen op de komst van de spits. Vrijdagavond kwamen er berichten dat Brobbey gespot werd in Londen.

"Dat zou heel toevallig geweest zijn. Ik heb ook niet gehoord dat hij ergens op een tribune heeft gezeten. Dan zou hij bij Tottenham op de tribune hebben moeten zitten, want West Ham speelde volgens mij uit. Voor de rest nog geen ontwikkelingen. Misschien dat het nog wel rondkomt, maar het eerste bod schijnt afgewezen te zijn", gaat Valentijn Driessen in een item van De Telegraaf in op de geruchten.

Of hij het een goede deal zou vinden als Ajax Brobbey voor minimaal 25 miljoen euro verkoopt? "Ik vind het eigenlijk geen goede deal. Ik zou dolgraag zien dat Brobbey slaagt bij Ajax. Ik denk dat dat veel belangrijker zou zijn dan 25 of 30 miljoen. Als hij slaagt bij Ajax en Ajax zou volgend jaar Champions League spelen, dan is hij een veelvoud van dat bedrag waard."

"Dat zie je aan Giménez, die marktwaarde gaat steeds omhoog nu. Brobbey of Giménez, je kan erom strijden wie je beter vindt, maar het is niet zo dat Brobbey veel slechter is dat hij de helft van Giménez oplevert", zegt Driessen. "Ik zou het niet goed vinden voor Ajax. En ook uit het oogpunt dat ze hem voor veel geld terug hebben gehaald, een product uit de eigen opleiding, vorig jaar prima gedaan, dit jaar niet. Wat is daar aan de hand, dat deze jongen niet aan doelpunten toekomt?"

De journalist vindt dat het aanvallend 'eigenlijk helemaal niet goed' gaat bij Ajax. "De prestaties zijn heel behoorlijk, maar het spel blijft niet om aan te zien. Je denkt: Daar hadden heel veel andere mensen kunnen staan. Allemaal bijvoorbeeld oud-Ajacieden. En die hoeven helemaal niet in de leidinggevende posities te zijn. Maar wel daaromheen. Binnen die club moeten die mensen er zijn."

"Ik denk dat Brobbey veel opsteekt van Dennis Bergkamp, die twintig kilometer van de ArenA werkloos thuis zit. Of van Patrick Kluivert, die nu in Indonesië zit, maar die dolgraag in de organisatie bij Ajax had willen werken. Ik denk dat Brobbey meer van hen opsteekt dan van de zeven mensen waarmee Farioli werkt", aldus Driessen.