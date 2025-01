Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Gat had groter moeten zijn"

Valentijn Driessen gelooft niet dat Ajax PSV dit seizoen serieus gaat bedreigen om de eerste plek. Het gat bedraagt momenteel vier punten in het voordeel van de Eindhovenaren.

PSV speelde afgelopen weekend gelijk waardoor Ajax twee punten inliep. "Het gat had groter moeten zijn dan vier punten, maar ik denk niet dat er een serieuze strijd om de landstitel gaat komen", reageert Driessen in een video van de Telegraaf. "PSV heeft veel meer kwaliteit dan Ajax. Ajax wint wel z'n wedstrijdjes, maar ik denk niet dat dat een heel seizoen kan doorgaan. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen."

Ajax boekt goede resultaten, maar Driessen vindt dat ze wel beter voetbal mogen laten zien. "Je kan ook wedstrijden winnen met goed voetbal", stelt hij. "Op dit moment speelt Go Ahead Eagles heel leuk voetbal met doorsnee spelers en bij Ajax lopen er goed betaalde internationals rond. Daar mag je echt wel meer van verwachten dan wat ze nu laten zien."