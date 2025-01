Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Zou echt belachelijk zijn!"

Devyne Rensch staat voor een vertrek bij Ajax. De rechtsback kan de overstap maken naar AS Roma, al is de transfer nog allesbehalve zeker. Valentijn Driessen snapt niet waarom de Italiaanse club in de markt is voor de vleugelverdediger.

"Of Rensch verantwoordelijk is of Ajax tweede wordt of eerste. Of derde. Absoluut niet", zegt Driessen bij de Kick-off podcast. "Ik heb hem tegen AZ gezien, er straalt gewoon niks van uit. Geen aanvallende initiatieven, of heel weinig. Geen assists en doelpunten. Iemand die gewoon meeloopt."

Driessen snapt wel dat Ajax Rensch in de etalage zet. "Want dan kan je hem voor meer geld verkopen. Maar als je zijn wedstrijden ziet, dan word je daar niet echt warm of koud van. En het zegt ook wel alles over Gaaei, die er natuurlijk helemaal niks van kan. Want anders kan Ajax zeggen dat het Gaaei achter de hand heeft, en niks hoeft te doen."

Ajax zou denken aan Youri Regeer als vervanger van Rensch. "Dat zou echt belachelijk zijn!", zegt Driessen. "Die heeft Ajax voor een miljoen verkocht, en die willen ze dan eventueel voor vijf miljoen euro terughalen. Waar gaat dat over? Het is hetzelfde geval met Brobbey."

"Een speler verkoop je, en je neemt daar afscheid van. Maar je gaat niet iemand verkopen voor een miljoen, om hem één of twee jaar later voor vijf miljoen terug te kopen. Belachelijk als dat zou gebeuren. En het is geen speler die nou echt zijn stempel drukt op FC Twente", aldus Valentijn Driessen.