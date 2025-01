'Valladolid geeft Ajax twee opties om Raul Moro over te nemen'

Ajax wil zich deze winter graag versterken met Raul Moro. Zijn club, Real Valladolid, heeft Ajax volgens ESPN twee opties gegeven om de aanvaller over te nemen.

Optie één is het kopen van Moro. De 22-jarige aanvaller heeft een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan, maar Real Valladolid is bereid om akkoord te gaan met de helft. Dat zou betekenen dat Ajax 12,5 miljoen euro moet neerleggen voor Moro.

De tweede optie is het huren van Moro. Volgens ESPN staat Valladolid open voor een huur tot het einde van het seizoen, inclusief een verplichte koopoptie. "De huursom zou in dat geval - tot het einde van het lopende seizoen - zo'n twee miljoen euro bedragen", aldus het eerdergenoemde medium.

De financiële situatie in Amsterdam is bekend en dus lijkt Ajax eerst te moeten verkopen voordat er actie wat betreft Moro kan worden ondernomen.