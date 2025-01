Van Basten in discussie met Alex Kroes: "Komt te kort voor Ajax"

Devyne Rensch mag zich in de belangstelling verheugen van AS Roma, maar Alex Kroes wil de rechtsback van Ajax graag behouden. Marco van Basten denkt echter dat de club uit Amsterdam de verdediger wel kan laten gaan in januari.

“Ik vind Rensch van het niveau dat hij makkelijk te vervangen is", sprak hij maandagavond bij Ziggo Sport. "Met alle respect, maar hij is geen bijzondere, goede speler. Daarachter heb je Anton Gaaei staan. Die is niet veel minder of veel beter. Ik zou er niet zo moeilijk over doen", aldus Van Basten.

“Het is een aardige speler, maar hij heeft geen voetbalgogme vind ik", vervolgt hij. "Aan de bal heeft hij geen goed idee of goed plan. Zonder bal maakt hij altijd een foutje. Hij is altijd rijp voor één foutje per wedstrijd. Het lijkt me wel een vriendelijke jongen. Voor het Ajax-niveau komt hij te kort”, besluit Van Basten.

Alex Kroes heeft een andere mening. “Ik vind dat Rensch minder makkelijk te vervangen is", reageert hij. "Hij doet het ook heel goed dit seizoen. Wij hebben Devyne Rensch willen verlengen. Toen ik begon was dat al een topic en ik heb zeker geprobeerd met hem te verlengen", blikt Kroes terug.

"Ik heb hem geprobeerd onder die nieuwe realiteit te verlengen. Dat is tot nu toe niet gelukt", baalt hij. "Dat is een financiële realiteit. Lagere salarissen? Er is genoeg over gezegd en geschreven. Ajax had in alle opzichten een Champions League-jasje. Inmiddels willen we dat jasje uitdoen en naar een nieuwe realiteit."