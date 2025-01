Van Basten kraakt zaakwaarnemer Taylor: "Wat heeft dat voor zin?"

Marco van Basten heeft zich verbaasd over de uitspraken van zaakwaarnemer Guido Albers of Kenneth Taylor. De zaakwaarnemer van de middenvelder stelde dat hij waarschijnlijk aan zijn laatste seizoen bij Ajax bezig is.

Van Basten kan zich niet vinden in de uitspraken van Albers. “Ik vind het raar dat zo’n jongen dat zegt. Wat heeft het voor zin om dat te zeggen. Hij zit dus alleen voor zijn eigen poen bij Ajax", reageert de voormalig spits van de Amsterdammers bij Rondo van Ziggo Sport. Alex Kroes, ook aanwezig in de uitzending, is het niet eens met Van Basten. "Hij denkt in sportieve ontwikkeling. Als de bedragen goed zijn en de club goed is…"

Volgens de voormalig profvoetballer is het niet alleen aan Taylor en zijn zaakwaarnemer om te beslissen dat je een transfer maakt. “Dat kan je toch niet zeggen als Taylor nog een contract tot 2027 heeft? Ajax bepaalt dan toch wat er gaat gebeuren?", meent hij. "Dan kun je zoiets toch niet op tv zeggen?"