Van den Boomen weg bij Ajax? "De club moet nu flink bezuinigen"

Deze week werd bekend dat Ajax bereid is om Branco van den Boomen alweer (tijdelijk) te laten gaan. Lentin Goodijk ziet dat de middenvelder, die in het verleden onder meer bij SC Heerenveen speelde, geen basisspeler is in de ploeg van trainer Francesco Farioli.

"Van den Boomen maakte bij Toulouse furore in een specifieke speelwijze: met een balafpakker naast hem, kleine ruimtes in het verdedigen en ontzettend veel diepgaande spelers voor zich", blikt hij terug op de website van Voetbal International. "Bij Ajax is die rolverdeling heel anders. Hoe Jordan Henderson zich als controlerende middenvelder in de laatste lijn nestelt, dat gaat Van den Boomen minder natuurlijk af", constateert Goodijk.

"En hoe Kenneth Taylor als aanvallende middenvelder continu enorme afstanden overbrugt, zo komt Van den Boomen ook niet in zijn kracht", vervolgt de verslaggever. "De ervaren middenvelder vult die rollen zo goed mogelijk in, maar blijft op die manier vooral de ideale twaalfde man bij het Ajax van Farioli. Voor die rol drukte hij eigenlijk iets te zwaar op het salarishuis, zeker nu de club daar flink in moet bezuinigen. Farioli houdt hem er graag bij, maar mocht er een serieuze aanbieding komen, dan is ook een vertrek van Van den Boomen niet onbespreekbaar", besluit Goodijk realistisch.