Van der Gijp op de bres voor Ajacied: "Hij doet het toch goed?"

Zondag won Ajax voor de tweede keer dit seizoen de Klassieker en staat het nog steeds heel dicht bij koploper PSV. "Dat Italiaantje doet het in principe toch gewoon goed bij Ajax? Hij heeft er wel vuur in gebracht. De spelers wíllen wel", stelt de voormalig profvoetballer dinsdagavond in Vandaag Inside. "Feyenoord zakte het laatste halfuur door de hoeven, maar Ajax ging door."

Johan Derksen geeft toe dat Ajax zondag veel energie had, maar blijft verder kritisch op de club uit Amsterdam. "Het is volledig in strijd met het beleid dat Ajax altijd gevoerd heeft en ook wil voeren: de Ajax-school. Het is daarmee in strijd om een druktemaker uit Italië te halen die nog niets gepresteerd heeft", oordeelt hij.