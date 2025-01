Jansen brandt Farioli helemaal af: "Heeft niks met Ajax te maken"

Voetbalmakelaar Rob Jansen is niet te spreken over Farioli. "Wat hij heeft gedaan is, en ik ben helemaal niet onder de indruk van trouwens, hij staat tweede. Europese loopt hij nog door te voetballen. Hij krijgt maar heel weinig goals tegen, PSV nog iets minder. Maar wat heeft hij gedaan? Hij neemt een hele staf mee met een mannetje van 6, 7 uit Italië. Eén mannetje van Ajax nog, die Dave Vos. Hij speelt een stijl die niks met Ajax te maken heeft."

Jansen gaat nog even door. "En wat heeft hij gedaan? Dat is natuurlijk wel slim. Hij is obsessief in zijn gedrag. Hij geeft de spelers een conditie van een paard. Hij zet de achterlinie helemaal dicht. En de rest gaan we voorlopig wel even zien. Het publiek is blij, dat snap ik ook wel. Want die hebben een paar jaar alleen maar ellende gehad. Alleen maar totale afbrokkeling van de club. Maar of het de ommekeer is, en of het nog Ajax is, dat moeten we nog maar even zien", besluit hij.