Van der Gijp sneert naar oud-Ajacied: "Die is zó dik geworden"

René van der Gijp richtte zich maandag met opvallende uitspraken tot oud-Ajacied Theo Janssen. In de podcast KieftJansenEgmondGijp besprak de oud-voetballer de assist van FC Utrecht-aanvaller Yoann Cathline op Paxten Aaronson bij de 0-2 tegen Feyenoord. Tijdens de analyse kwam Van der Gijp plotseling met een scherpe opmerking over Janssen.

Zondagmiddag boekte FC Utrecht een verrassende overwinning op Feyenoord door met 1-2 te winnen in De Kuip. Na de 0-1 van Niklas Vesterlund breidde Aaronson vijf minuten later de voorsprong uit dankzij een knappe assist van Cathline. Van der Gijp was onder de indruk van het spel van de aanvaller. “Dat ventje van Utrecht, die linksbuiten… die is niet verkeerd! Die is op de bromfiets!”, zei de analist enthousiast.

Cathline werd voorafgaand aan de 0-2 diep gestuurd door Sébastien Haller en hield vervolgens het overzicht om met de buitenkant van zijn schoen de bal perfect af te leggen op Aaronson. Van der Gijp benadrukte de schoonheid van de assist: “Niemand had het over die bal… Hij gaf hem met de buitenkant van de voet en daar was álles goed aan. Echt álles was goed aan die bal.”

Hoewel Van der Gijp lovend was over de actie van Cathline, stoorde hij zich aan het feit dat andere analisten weinig aandacht besteedden aan de assist. Vervolgens deelde hij een sneer uit aan Theo Janssen. “Schijnbaar ziet niemand dat. Theo Janssen kan het niet zien, want zijn ogen zitten dicht. Die is zó dik geworden, die kan het niet meer zien,” sneerde Van der Gijp.

De opmerking leidde tot verbazing bij medepresentator Rob Jansen, die meteen reageerde: “Wat heeft Theo hier nou mee te maken?!” Van der Gijp antwoordde gevat: “Omdat hij bij jou zit!” Hij verwees daarmee naar Jansen, die als zaakwaarnemer optreedt voor Janssen.