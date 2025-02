Van der Gijp vol verbazing over transfergerucht: "Ajax twijfelt!"

De winterse transferperiode is qua geruchten goed op gang gekomen. Bij zowel Ajax, Feyenoord als PSV wordt er door buitenlandse clubs getrokken aan spelers. René van der Gijp is verbaasd over de bedragen die genoemd worden.

"Het is maar goed dat ik geen technisch directeur ben, want ze waren er allemaal al geweest", begint Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Hancko was al bij Juventus geweest, Noa Lang was al in Napels, Brobbey zat al bij West Ham. Brobbey, met één doelpunt, 35 miljoen... En Ajax twijfelt!"

PSV kon voor Lang eenzelfde soort bedrag krijgen. "Waar wacht je op? Op zeventig? Doe nou niet zo raar, man. Hij is maanden geblesseerd geweest en het is nog niet echt wat je ervan verwacht. Als ik Napoli aan de lijn had, zei ik: ik rijd wel langs", vervolgt de analist. Johan Derksen is het daar mee eens: "Je moet je handen dichtknijpen als je dat lastige jochie weer kwijt bent voor een goede prijs."