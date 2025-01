Van der Gijp wil wijziging in spelregels: "Zoals bij hockey"

René van der Gijp heeft zijn twijfels uitgesproken over het huidige gebruik van de VAR (Video Assistant Referee) in het voetbal. Volgens de oud-voetballer, die zijn mening gaf in het programma KieftJansenEgmondGijp , is het systeem toe aan een herziening. Van der Gijp pleit ervoor om de VAR op een meer doelgerichte en minimalistische manier in te zetten in de Eredivisie, geïnspireerd door het hockey.

Volgens Van der Gijp wordt de VAR momenteel te veel gebruikt voor situaties die niet altijd even cruciaal zijn. Hij pleit voor een aanpak waarbij de VAR uitsluitend wordt ingezet bij evidente fouten die een grote impact hebben op de wedstrijd. “De VAR moet anders gebruikt worden. Zoals bij het hockey. Kijk eens wat ze nu gaan doen. Dat was mijn voorstel en dat is de VAR alleen nog maar gebruiken op momenten dat de fout er zo dik bovenop ligt dat je bij jezelf denkt... 'Nou, daar moet je echt even naar gaan kijken',” zegt hij.

Van der Gijp ziet echter dat de huidige aanpak vaak leidt tot frustratie en inconsistentie. Hij noemt voorbeelden uit recente wedstrijden waarin duidelijke overtredingen niet werden bestraft, ondanks dat de VAR de mogelijkheid had om in te grijpen. “Maar wat krijg je dan nu? Dat Giménez zondag tien seconden aan zijn shirt wordt vastgehouden en dat die VAR denkt: 'Laat maar gaan'. Dat die Stengs aan zijn shirt wordt getrokken en daar komt de 1-0 uit. En die VAR denkt: 'Laat maar gaan'. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling.”

Een mogelijke oplossing ziet Van der Gijp in het geven van meer controle aan de trainers, zoals dat in andere sporten gebeurt. Hij stelt voor om coaches de mogelijkheid te bieden om een beperkt aantal keer per wedstrijd de VAR in te schakelen. “Wat je kan doen is dat je die trainers twee keer per wedstrijd de mogelijkheid geeft om die VAR te gebruiken. En dan zou je hem inderdaad bij die Stengs affluiten. Iemand die bij zijn shirt getrokken wordt, dat is toch een vrij trap, of niet?” besluit hij.