Van der Hart: "Knap dat Farioli het voor elkaar heeft gekregen"

"Ik blijf Ajax altijd volgen. Het blijft mijn club, ook al speel ik bij Heerenveen", aldus de keeper in gesprek met Ajax Showtime. "Het is niet het Ajax dat je graag wilt zien, in de zin van hoe ze voetballen. Vanuit een ander perspectief: als je ziet waar ze vorig jaar stonden, vind ik het heel knap dat Farioli het voor elkaar heeft gekregen dat ze nu tweede staan op vier punten van PSV."

Volgens Van der Hart is Ajax momenteel een team in opbouw. "Normaal zou je niet tevreden zijn met dit niveau, maar je moet je ogen niet sluiten voor alle problemen die er zijn geweest en de beperkingen die er ook zijn op de transfermarkt. Het is heel knap hoe het nu gaat", stelt de sluitpost, die stelt dat Heerenveen zich niet aan gaat passen tegen de Amsterdammers.

"Ik denk dat wij nog steeds - en dat zie je ook terug in onze wedstrijden - uitgaan van onze eigen kracht: aan de bal zijn, proberen te domineren en tegenstanders afjagen. Met name in thuiswedstrijden is het vaak goed gelukt om ploegen onder druk te zetten. Zo willen we het tegen iedere tegenstander pogen te doen."