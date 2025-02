Doelmannen hebben door de geschiedenis heen een unieke rol in het voetbal gespeeld. Vaak de stille kracht achter het team, hebben enkele keepers een onuitwisbare indruk achtergelaten. In dit artikel belichten we enkele van de beste doelmannen aller tijden, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse legende Edwin van der Sar en het Belgische icoon Jean-Marie Pfaff.

De Zwarte Spin: Lev Yashin We beginnen in het Moskou van de jaren '50 met Lev Yashin, beter bekend als "de Zwarte Spin". Yashin was een pionier in het doelmansvak en blijft tot op de dag van vandaag de enige keeper die ooit de Ballon d’Or heeft gewonnen. Dit lukte hem in 1963. Zijn indrukwekkende vermogen om strafschoppen te stoppen – meer dan 150 in zijn carrière, zo gaat het verhaal – was een van zijn handelsmerken. Yashin bracht een revolutionaire speelstijl naar het voetbal. Hij was een van de eerste keepers die actief meedeed in de opbouw van het spel, wat hem zijn tijd ver vooruit maakte.

De Vliegende Hollander: Edwin van der Sar Van Moskou verplaatsen we ons naar Amsterdam, waar Edwin van der Sar in 1990 zijn carrière begon bij Ajax. Hij groeide uit tot een van de meest succesvolle doelmannen in de geschiedenis van het voetbal. Zijn tijd bij Ajax was sprookjesachtig: in 1995 won hij met de club de Champions League, een prestatie die hij later zou herhalen bij Manchester United. Van der Sar stond bekend om zijn kalmte onder druk, zijn uitstekende positiespel en zijn vermogen om het spel feilloos te lezen. Bij Manchester United brak Van der Sar records. Tijdens het seizoen 2008-2009 hield hij zijn doel maar liefst 1.311 minuten schoon in de Premier League, een record dat pas in 2021 werd verbroken. Daarnaast werd hij de oudste speler ooit die de Premier League won, op 40-jarige leeftijd en 205 dagen.

De Sympathieke Belg: Jean-Marie Pfaff Jean-Marie Pfaff begon zijn voetbalreis in het Belgische Beveren. Opgegroeid in een woonwagen als een van twaalf kinderen, groeide hij uit tot een van de meest geliefde voetballers van België. Bij SK Beveren maakte hij al snel naam dankzij zijn talent en zijn charismatische uitstraling, wat hem de bijnaam "El Sympatico" opleverde. In 1978 won hij de Beker van België en een jaar later werd hij bekroond met de Gouden Schoen, een uitzonderlijke eer voor een doelman. Pfaffs carrière kreeg een boost toen hij in 1982 naar Bayern München vertrok. Daar werd hij een van de beste keepers ter wereld, won hij meerdere Bundesliga-titels en werd hij in 1987 uitgeroepen tot Wereldkeeper van het Jaar. Het Goede Doel en Beveren Beveren mag dan niet meer de club van vroeger zijn, maar ze weten zichzelf nog steeds positief in de kijker te spelen. Voor het seizoen 2024-2025 besloot de club om tijdens de tweede seizoenshelft met het logo van het Kinderkankerfonds op de shirts te spelen. Dit initiatief, mogelijk gemaakt door nieuwe regels rond gokreclame en gesteund door sponsor Peppermill Casino, is een prachtige manier om het goede doel te ondersteunen.

De Italiaanse Muur: Gianluigi Buffon In Italië was Gianluigi Buffon decennialang de standaard voor keepers. Hij begon zijn carrière bij Parma en groeide bij Juventus uit tot een levende legende. Buffon won talloze Serie A-titels en was een cruciale speler in het Italiaanse team dat in 2006 wereldkampioen werd. Met zijn katachtige reflexen, perfecte positiespel en leiderschap is hij zonder twijfel een van de meest complete keepers in de voetbalgeschiedenis.

De Spaanse Heilige: Iker Casillas Iker Casillas, ook wel "San Iker" genoemd, stond symbool voor betrouwbaarheid en klasse. Als jeugdproduct van Real Madrid werd hij op 19-jarige leeftijd de jongste doelman ooit in een Champions League-finale. Zijn reflexen en vermogen om op beslissende momenten te schitteren maakten hem legendarisch. Casillas was aanvoerder van het Spaanse team dat tussen 2008 en 2012 een gouden periode kende, met zeges op het EK 2008, WK 2010 en EK 2012. Wie kan die cruciale redding tegen Arjen Robben in de WK-finale vergeten?