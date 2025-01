Van der Sar twijfelt over toekomst: "Heb de mooiste baan al gehad"

Edwin van der Sar weet niet of hij nog gaat terugkeren in de voetballerij. De voormalig doelman en directeur van Ajax werd in de zomer van 2023 na zijn vertrek bij de Amsterdamse club getroffen door een hersenbloeding.

Inmiddels gaat het weer een stuk beter met Van der Sar, maar of hij weer een baan in de voetballerij wil weet hij nog niet. "Het begint wel iets meer te kriebelen. Ik moet wel voor mezelf bedenken: Wil je weer een veertig, vijftig, zestig uren baan of doe je wat minder? Langzamerhand trekt het voetbal weer een beetje aan mij, maar ik heb de mooiste baan al gehad in Nederland, dus dat gaat lastig worden", vertelt hij bij radiozender JOE.

De 54-jarige voormalig profvoetballer heeft ook nog niet een specifieke baan in gedachte. "Dat is een hele lastige vraag. We reizen nu veel. Ik doe veel met mijn vrienden, familie en de kinderen. Ik heb het echt prima zo", verzekert hij. "En mocht er wat komen: leg het naast elkaar neer, dan overleggen we het en dan gaan we kijken wat eruit komt."