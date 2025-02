Van der Vaart: "Als Ajacied zeg ik: hij verdient het ook echt"

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart hebben zondagavond in Studio Voetbal Anton Gaaei de complimenten gegeven. De Deense vleugelverdediger kende een beroerde eerste periode in Amsterdam, maar begint steeds beter te spelen.

Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat telde in de zomer van 2023 enkele miljoenen euro’s neer voor de komst van Gaaei. Afgelopen seizoen werd hij in de Klassieker nog gewisseld na een abominabel slechte partij namens Ajax.

Tegen Feyenoord was hij beslissend met een geweldige assist. "Wát een geweldige voorzet is dit”, zo zei Afellay toen het winnende doelpunt van Taylor in beeld kwam. "Als iemand alle lof verdient en uiteindelijk zeg maar de held van de middag mag worden, dan is hij het wel", zegt Afellay vol lof.



Van der Vaart is het daarmee eens. "Als Ajacied moet ik ook wel zeggen: hij verdient het ook echt. Je kunt je afvragen of hij wel of geen Ajax-speler is, maar hij doet zó zijn best. Die jongen heeft echt een hele slechte start gehad, maar hele goede assists gegeven en ook een paar goede goals gemaakt."

"Hij groeit er wel in. Deze bal vond ik echt… Ik vond ‘m eigenlijk niet bij hem passen, maar hij gaf ‘m wel", zo was Van der Vaart complimenteus. De 24-jarige Lucas Rosa komt concurrentie bieden, hij komt spoeidg over van Real Valladolid.