Van der Vaart botst met Van Hanegem: "Jij luistert weer niet"

Willem van Hanegem heeft in het Ziggo Sport-programma Rondo zijn mening gegeven over de situatie bij Feyenoord en Ajax. Tijdens de uitzending botste hij met collega-analist Rafael van der Vaart, die volgens Van Hanegem zijn punt niet goed begreep.

Van Hanegem vroeg Van der Vaart of het bijzonder is dat Ajax momenteel veel wedstrijden in de Eredivisie wint. Van der Vaart reageerde: "Nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar goed, als je over Feyenoord positief bent en wij (Ajax) staan negen punten voor, dan is dat ook gek. Gekke competitie." Hierop ontstond een felle discussie.

"Jij luistert ook weer niet", reageerde Van Hanegem geïrriteerd. "In de zeven Champions League-wedstrijden die ze hebben gespeeld, heeft Feyenoord de grote clubs verslagen. Dan moeten ze tegen waardeloze elftallen en dan verliezen ze. Dat is droevig. Dat heb ik zes keer gezegd tegen je", legde hij op serieuze toon uit.

Van der Vaart hield echter vol: "Maar je staat wel negen punten achter." Van Hanegem antwoordde geërgerd: "Ja, dat zeg ik toch? Dat heb ik nu drie keer tegen je gezegd. Ja, we staan negen punten achter, dat weet ik. Dat is droevig." Uiteindelijk greep presentator Wytse van der Goot in om de discussie af te sluiten.