Van der Vaart hekelt 'flapdrol' bij Ajax: "Is de grootste onzin"

Rafael van der Vaart heeft zondagavond bij Studio Voetbal hard uitgehaald naar Jordan Henderson. De voormalig profvoetballer had zich gestoord aan de analyse van Arno Vermeulen, die liet weten dat hij in 'team-Henderson' zat.

"Arno, ik denk dat jij echt, en dat meen ik serieus, volledig de plank misslaat", reageerde Van der Vaart vervolgens. "Welke aanvoerder, van een club als Ajax, geeft net voordat hij het veld op gaat zijn aanvoerdersband af? Dat is toch de grootste onzin die er is? Toen hij het stadion in kwam, zag ik al aan zijn gezicht: Ik ben een onbegrepen vedette, ik wil weg. Ik herken het, want ik heb dat ook gehad bij HSV. Hij wilde gewoon weg en het lukte niet. Je geeft toch niet je aanvoerdersband aan Pasveer? Dan ben je gewoon een flapdrol", constateert hij.

Van der Vaart zag ook dat Henderson zaterdag nog uitgebreid werd toegezongen door de Ajax-fans bij de laatste training voor De Klassieker. "Fantastisch hoor, maar ik ben uitgefloten als ik twee ballen verkeerd speelde", blikt hij terug. "Nu staan ze te juichen alsof je een of andere idioot bent. Ik zou Henderson vanavond nog wegbrengen. Prima speler, maar niet iemand die vier miljoen euro moet verdienen per jaar", besluit Van der Vaart kritisch.

Ibrahim Afellay is het met de voormalig Ajacied eens. "Als je de grote Henderson bent, en er staat zo'n grote wedstrijd op het programma, en je gaat het veld op zonder aanvoerdersband... Dan moet je gewoon besluiten om überhaupt die wedstrijd niet te spelen", constateert hij. "Of zeg na de wedstrijd (het duel met Galatasaray in de strijd om de Europa League, red.) wat er speelt. Nu krijg je allemaal geruchten", aldus Afellay, die in het verleden onder meer bij PSV speelde.