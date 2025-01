Van der Vaart: "Met zijn rechterbeen kan hij nu al het eerste in"

Vader Van der Vaart weet wat er nodig is om het te redden in het profvoetbal en probeert dat over te brengen op zijn zoon. "Het is soms niet leuk om dat tegen hem te zeggen. Soms ben ik kritisch, terwijl hij tevreden van het veld komt", vertelt de voormalig middenvelder aan ESPN. "Voor een vader is dat ook een worsteling, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben heel kritisch. Hij wil dit écht en dan horen er bepaalde dingen bij."

De 41-jarige analist is verder wel enorm trots op zoon Damian en denkt dat hij op één vlak al goed genoeg is voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. "Met zijn rechterbeen kan hij nu al zo het eerste in. Dan zien we ook eindelijk weer eens een goede corner", grapt hij. "Ik durf te zeggen dat zijn rechterbeen bijna beter is dan mijn linkerbeen was."