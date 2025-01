Van der Vaart: "Spelen in Jong Ajax en het einddoel is Ajax 1"

De 18-jarige aanvallende middenvelder kan zijn geluk nauwelijks bevatten. "Ik ben super trots, het is echt een jongensdroom voor mij," begint hij. "Bijna precies 25 jaar geleden tekende mijn vader zijn eerste contract bij Ajax. Dat is mooi en bijzonder. Ik wist het niet en mijn opa zei het. Hij is van de feitjes." Ook zijn moeder was er via de telefoon bij, aangezien zij op vakantie is. De band met zijn familie blijft een belangrijk steunpunt voor Van der Vaart, die in Nederland bij zijn opa en oma woont. "Ik krijg elke dag steun van ze en ze zijn heel kritisch. Dat is heel belangrijk. Mijn vader is de meest kritische," zegt hij lachend. "Het botst soms weleens en dat hoort erbij. Hij komt best vaak kijken en dan kan ik laten zien wat ik kan."

Van der Vaart kijkt vooruit naar zijn toekomst bij Ajax en heeft duidelijke doelen voor ogen. "Mijn doel is minuten maken in Jong Ajax en het einddoel is Ajax 1. Dat is de droom, hopelijk komt die uit," zegt hij vastberaden. Zijn eerste jaar in Amsterdam was niet altijd gemakkelijk. "Het was een nieuwe omgeving, nieuw land en nieuwe club. Dit jaar gaat het veel beter en daar ben ik blij mee. Ik voelde me hier vanaf minuut een thuis," legt hij uit. Zijn ontwikkeling is ook zichtbaar in zijn prestaties op het veld. "Ik scoor meer en geef meer assists," besluit de trotse Ajacied.