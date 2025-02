Van der Vaart tikt Ajax-supporters op de vinger: "Een schande"

De 22-jarige Deen kwam in de tweede helft in het veld, maar daar was een groot deel van de supporters in de Johan Cruijff ArenA niet blij mee. “Ik vind dat dus een schande”, reageert een boze Van der Vaart in Rondo van Ziggo Sport. "Dat ze zo’n jonge jongen, die zijn stinkende best doet, uitfluiten, maar deze gozer (Henderson, red.) gaan ze toezingen op de training. Ik vind dat ongelooflijk, dat is wel vaker gebeurd."

Volgens Van der Vaart hadden de supporters van Ajax juist kritisch op Henderson moeten zijn. De middenvelder zou volgens verschillende media uit zijn geweest op een breuk met Ajax, maar ontkende dat later stellig.