Van der Vaart trots: "Lastig zat met een bekende vader en moeder"

“Het is mooi en heel bijzonder, stelt Rafael, die vindt dat zijn zoon een vergelijkbare traptechniek als hij tijdens zijn actieve spelerscarrière zelf had. "Hij heeft zich heel goed ontwikkeld. Ik vind dit heel gaaf. Ik moest wel even een traantje wegpinken.”

“Hij heeft dit allemaal zelf gedaan", vertelt hij verder. "Het is voor die jongen al lastig zat met een bekende vader en bekende moeder. Hij is stoïcijns gebleven en altijd doorgegaan. Hij vecht en werkt keihard, daar heb ik alleen maar bewondering voor. Ajax ziet het en heeft hem in de afgelopen anderhalf jaar ook zo veel bijgebracht. Dat zie ik in de wedstrijden ook terug.”