Van der Vaart verlengt tot 2029: "Volgende stap is Jong Ajax"

Ajax en Damián van der Vaart hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract. De 18-jarige middenvelder heeft zijn verbintenis verlengd tot 30 juni 2029. Van der Vaart, geboren op 28 mei 2006 in Zaanstad, maakte in 2023 de overstap van de jeugdopleiding van het Deense Esbjerg fB naar die van Ajax.

Dit seizoen maakt hij deel uit van de Ajax U19-selectie. Hij is de zoon van voormalig Ajax-speler Rafael van der Vaart, die tussen 2000 en 2005 156 wedstrijden speelde voor het eerste elftal en daarin 61 keer scoorde.

Volgens Marijn Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, heeft Damián een opvallend profiel. "Hij is een dynamische aanvallende middenvelder die vaak opduikt in het strafschopgebied van de tegenstander. Zijn schottechniek is uitstekend en hij brengt veel energie in het druk zetten op de tegenstander. Sinds zijn komst naar Ajax heeft hij zich uitstekend ontwikkeld," aldus Beuker. De club ziet in hem een belangrijke speler voor de toekomst.

De volgende stap in Van der Vaarts ontwikkeling is een plek bij Jong Ajax, zo stelt Beuker die zijn vertrouwen uit in de jonge middenvelder: "We zijn ervan overtuigd dat Damián zich de komende jaren verder zal ontwikkelen bij Ajax. Zijn potentie en werkethiek maken hem een veelbelovende speler voor onze club."