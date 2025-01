Van Gaal sprak Ajax-talenten toe: "Eerste elftal is niet zo goed"

Ajax staat na zeventien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie, maar Ronald de Boer ziet nog genoeg verbeterpunten in de ploeg van trainer Francesco Farioli. De voormalig profvoetballer vindt het fijn om te zien dat Louis van Gaal ook nog altijd erg betrokken is bij 'zijn' club.

"Louis is laatst nog op de club geweest", vertelt De Boer op de website van VI. "Toen heeft hij trainingen bekeken, met trainers gesproken en ook jeugdspelers in de kleedkamer toegesproken. Dat laatste was grappig en typisch Louis: hij zei dat er grote kansen liggen om door te breken, omdat het eerste elftal momenteel niet zo goed is. Los daarvan is het natuurlijk fantastisch dat iemand met zijn ervaring en kennis weer betrokken is bij de club", constateert hij.

De Boer loopt zelf ook nog op De Toekomst rond. "Ik sta drie keer per week op het veld, in de bovenbouw en de middenbouw", vervolgt hij. "De ene keer assisteer ik bij een groepstraining, een andere keer werk ik individueel met een aantal middenvelders en aanvallers. Zoals Bosman zich richt op de spitsen, Wouters op middenvelders, Wooter op vleugelspelers", legt De Boer uit.

"En ik doe trainingen met wat we de high potentials noemen, de grootste talenten van veertien tot negentien jaar bij elkaar", vervolgt de ex-prof, die laat weten dat Frank de Boer bij Ajax aanspreekbaar is voor jonge trainers. "Laatst nog heeft Frank een tijd gezeten met een ambitieuze jeugdtrainer die met hem van gedachten wilde wisselen over het vak. Hij zal Ajax altijd blijven helpen."