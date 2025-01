Van Gelder haalt uit naar Ajacied: "Hij heeft ze kapotgemaakt"

Brobbey maakte dit seizoen slechts drie goals, maar staat wel in de belangstelling van West Ham United. “Ik denk dat ze alleen naar statistieken van vorig seizoen hebben gekeken, daarna zijn ze opgehouden", stelt Van Gelder in De Oranjezondag. “Hij heeft tóch een seizoen gehad waarin hij wél scoorde en het is een sterke jongen, die in het Engelse voetbal best zou kunnen gedijen."

Voor Engelse begrippen is Brobbey ook helemaal geen dure speler, denkt Van Gelder. "Als je een speler koopt voor ongeveer 35 miljoen euro, tel je in Engeland niet eens mee, dan ben je een goedkope aankoop”, aldus de voormalig presentator en verslaggever, die ziet dat de spits het al maanden heel moeilijk heeft. “Het lijkt gewoon niet te lukken en het wordt steeds erger."

Van Gelder wijst Farioli als schuldige aan. “Die heeft de ploeg naar de tweede plaats gebracht, maar hij heeft twee spitsen kapotgemaakt", oordeelt hij. "Dat mag je hem verwijten. Die zijn allebei hun zelfvertrouwen kwijt. Weghorst kan daar beter mee omgaan omdat hij wat ouder is, maar aan Brobbey gaat het vreten…"