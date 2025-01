Van Hanegem steunt Ajacied: "Dat is zijn goed recht natuurlijk"

Willem van Hangem vindt dat Farioli weinig kwalijk te nemen valt. "De mensen wijzen maar op het aantal punten dat hij heeft gepakt en daar is weinig tegenin te brengen. En dat hij liever niet zo aanvallend speelt of liever gezegd zelden risico’s neemt met Ajax, dat is zijn goed recht natuurlijk. Hij is de trainer en hij bepaalt hoe Ajax speelt", schrijft hij in het Algemeen Dagblad. "Maar dan weet je ook dat als je van een stel amateurs uit Letland verliest, dat er kritiek komt."

Met wedstrijden tegen Galatasaray en Feyenoord voor de deur staat Ajax voor een belangrijke periode. "Kunnen ze in het spoor blijven van PSV, waar ik trainer Peter Bosz na weer een moeizame wedstrijd inmiddels hoor zeggen ‘dat er wel gewoon werd gewonnen’? Of haken ze af?", besluit Van Hanegem.