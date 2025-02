Van Hanegem stoort zich aan speler van Ajax: "Alles ging fout"

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-1 van Feyenoord door doelpunten van Brian Brobbey en Kenneth Taylor, maar Willem van Hanegem was niet onder de indruk van De Klassieker. Volgens 'De Kromme' zijn de supporters van de club uit Amsterdam tegenwoordig snel tevreden.

"De Arena danste na afloop van geluk, ze zijn gewend geraakt aan het matige spel en ze hebben zich erbij neergelegd zolang de resultaten er zijn. En eerlijk is eerlijk, die zijn er", schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Feyenoord speelde matig, maar was niet minder dan Ajax en na de 1-1 dacht je dat ze een resultaat gingen boeken in Amsterdam. Een gelijkspel, daar kwamen ze niet voor. Maar inmiddels moeten ze ook gewoon kijken naar FC Utrecht en FC Twente want plek drie geeft nog een kansje op de Champions League", aldus Van Hanegem, die zich zorgen maakt over de ploeg van trainer Brian Priske.

"Woensdag kunnen ze tegen PSV de volgende ronde van het bekertoernooi bereiken, maar daar heb je echt heel weinig aan", constateert hij. "Het ging om dat ticket voor de Champions League en dat is verder weg dan ooit. De Klassieker op zich was natuurlijk van een bijzonder laag niveau. Bij Ajax zag ik Jorrel Hato uitstekend spelen en bij Feyenoord was invaller Quinten Timber beter dan zijn ploeggenoten", vervolgt Van Hanegem, die zich kritisch toont over een invaller bij Ajax. Francesco Farioli bracht Wout Weghorst in de tweede helft het veld in voor doelpuntenmaker Brian Brobbey.

"Ik zag Wout Weghorst na afloop van de Klassieker met zijn armen staan zwaaien om het publiek op te zwepen", blikt hij terug. "Dat was niet dankzij Weghorst, integendeel. Nu kreeg hij een helft de kans en ging alles fout, inclusief een strafschop. Maar bescheidenheid zie je niet veel meer in het voetbal", stelt Van Hanegem, die zich ook heeft gestoord aan de arbitrage dit weekend. "Feyenoord had vlak voor de 2-1 een corner moeten hebben natuurlijk. Maar van de arbitrage in Nederland moeten we het al een tijdje niet hebben. Buitenspel bij een corner was al gek. Maar met twaalf man spelen, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien", besluit Van Hanegem over het opvallende voorval bij SC Heerenveen - Fortuna Sittard.