Van Hanegem waarschuwt Ajax-fans: "Niet meteen enthousiast doen"

"Er was wel iets aan de hand in Eindhoven", schrijft hij in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Verliezen van Brest, Heerenveen, gelijk tegen AZ, onderuit tegen PEC en ternauwernood ontsnapt tegen Excelsior. Alleen Feyenoord werd door PSV recent wel opgerold. Maar met nog maar één punt voorsprong op Ajax, is de titelstrijd wel weer open. Zeker als Ajax het eigen niveau echt wekelijks omhoog tilt", constateert Van Hanegem.

"Hun winst tegen Heerenveen was verdiend. Ik zou er niet meteen heel enthousiast over doen", vervolgt hij realistisch. "Op dinsdag tegen AZ in het bekertoernooi was het namelijk helemaal niks met Ajax. Maar in Heerenveen wonnen ze simpel. In Friesland is de klap van de nederlaag in de beker tegen Quick Boys hard aangekomen. Ja, daar speelt de keeperswissel ook een rol in", constateert Van Hanegem, die ook Feyenoord punten zag verspelen.

"Ja, ik zie ook wel dat Feyenoord matig presteert", benadrukt hij. "Maar het is wel heel makkelijk om nu te schreeuwen om het ontslag van Brian Priske. Ik zag een aangeslagen man in Tilburg, ik had met hem te doen. Waar zijn de spelers bij de topclub Feyenoord die opstaan en zeggen: we staan 0-1 voor en dat geven we niet meer weg? Ja, mensen zullen dan roepen dat het ook Priske zijn taak is om voor scherpte te zorgen. Maar ik denk dat je soms kansloos bent als trainer. Priske nu wegsturen is simpelweg te makkelijk", besluit Van Hanegem over de Deense oefenmeester.