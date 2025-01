Van Hanegem ziet 'spanningsveld' bij Ajax: "Denk aan Youri Baas"

Willem van Hanegem heeft zich uitgelaten over de transfer van Devyne Rensch naar AS Roma. Hij begrijpt de keuze van Alex Kroes om hem te verkopen.

"Dat Alex Kroes heeft besloten om Devyne Rensch te verkopen, dat begrijp ik wel", zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Je kunt nog iets voor hem krijgen en het is toch geen bepalende speler?"

"Bij de opvolging zie je wel het spanningsveld tussen een technisch directeur en een trainer. Youri Regeer is volgens de trainer een middenvelder en Kroes ziet in hem wel een rechtsback. Dan denk ik even aan Youri Baas, die zich echt sterk heeft ontwikkeld. Hij speelde bij NEC lang niet altijd en ook gewoon op het middenveld. Ik denk dat ze zo’n ontwikkeling voor ogen hebben bij Regeer, al viel hij mij zelden tot nooit op."