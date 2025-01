Van Hooijdonk: "Ajax - Feyenoord is grote wedstrijd, maar dit..."

Zo kreeg hij in zijn tweede seizoen in Schotland een envelop thuis met een verrassende inhoud. "Er zaten scheermesjes in", blikt Van Hooijdonk terug in Voetbal International. Het bleek van een Rangers-fan afkomstig te zijn, die het bloed van Van Hooijdonk wilde zien. "Tegenwoordig zouden ze ermee naar de politie lopen."

De oud-spits werd ook op andere manieren bedreigd in Glasgow. "Met mijn auto stond ik in een keer voor een rood stoplicht. Plots werd een deur opengetrokken door een kerel. Rangers-fan, kennelijk. Hij schold me verrot en spuugde me onder. Ik had mijn gordel om, kon niks beginnen voor hij wegrende", aldus Van Hooijdonk, die wel genoot van de Old Firm. Afgelopen week stond die voor de 444ste keer op het programma.

"Fener - Gala is ook pittig, hoor", geeft hij aan. "Maar Celtic - Rangers gaat in alle opzichten nog net wat verder dan alle andere wedstrijden die ik heb meegemaakt. Het zit dieper in de cultuur. Er hangt zoveel historie omheen. Die wedstrijd gaat óók over het geloof. Over Ierland, waar de oprichters van Celtic vandaan kwamen, tegen Engeland. In mijn tijd in Schotland was de strijd in Noord-Ierland nog volop gaande en zag je nog vaak protestmarsen in het nieuws. Bij de katholieken wapperden de vlaggen van Celtic, bij de protestanten die van Rangers. Ajax - Feyenoord is een grote wedstrijd, maar de Old Firm is intenser. Die gaat verder dan voetbal."

Celtic was het eerste buitenlandse avontuur voor Van Hooijdonk. "Ik had nog helemaal geen ervaring met zulke wedstrijden. Ja, bij RBC moest je tegen het grote NAC. Niet meer en niet minder. En met NAC had je de wedstrijd tegen Willem II, maar dat was nog niet de opgeblazen poppenkast die er later door tv-zenders en social media van is gemaakt."