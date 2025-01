Van Persie mist 8 (!) spelers tegen Ajax: "Wordt echt puzzelen"

Ion Nicolaescu, Luuk Brouwers en Pawel Bochniewicz zijn geblesseerd, Oliver Braude is geschorst, Milos Lukovic nog niet speelgerechtigd en door ziekte zijn ook Hussein Ali, Jacob Trenskow en Simon Olsson er niet bij. "Ik wil niet teveel veranderen en spelers zoveel mogelijk op hun eigen positie zetten, maar dat gaat zondag niet lukken", vertelt Van Persie op de clubsite van SC Heerenveen.

"Het wordt echt puzzelen", gaat de hoofdtrainer verder. Naast de afwezigen zijn er ook nog twee onzekerheden in de selectie van SC Heerenveen. "Denzel Hall is ook niet helemaal okselfris. Hij heeft een momentje op de training gehad, waardoor hij niet helemaal fit is. Sam Kersten is ook nog een twijfelgeval", aldus Van Persie.