Van Persie ziet zwakke plek bij SC Heerenveen: "Is niet lekker"

SC Heerenveen ging zondagmiddag onderuit tegen Ajax. De Amsterdammers scoorden in het Abe Lenstra Stadion tweemaal vanuit een corner. Robin van Persie ziet dat dat een zwakke plek is van zijn ploeg.

"De afgelopen wedstrijden hebben we te veel doelpunten tegen gekregen uit een corner", zucht Van Persie bij ESPN. "Dat is vervelend, daar moeten we naar kijken en aan gaan werken. Dat moet beter van onze kant. Tegen NAC was het twee keer vanuit een ingooi, maar die kun je in hun geval ook als een corner zien", doelt de SC Heerenveen-trainer op de specialiteit van NAC-captain Jan Van den Bergh.

Van Persie gaat verder: "Tegen Almere zat er eentje tussen, tegen Quick Boys zat er eentje tussen, tegen NAC twee keer een ingooi en dan vandaag weer twee. Dat is niet lekker." De oefenmeester zag Mats Köhlert opnieuw in een benarde situatie terecht komen.

De Duitser, niet de grootste, moest het bij de 1-0 afleggen tegen Josip Sutalo. "Ook als een speler wordt geblockt, hebben we daar onze methodes voor", wijst Van Persie. "Je wilt Mats niet tegen een grote speler hebben, maar het is belangrijk dat je het dan zo moeilijk mogelijk maakt. Of het dan Mats is of een andere speler."

Volgens Van Persie was de zege voor Ajax wel terecht. "Zo lang het 0-1 bleef staan, daarin zat het links en rechts echt wel mee, zat er misschien nog iets meer in. Uiteindelijk kwamen we in de buurt, maar we zijn ook niet zo dominant geweest om uiteindelijk iets uit deze wedstrijd te halen."