Vermeulen geniet van Ajacied: "Hij is zo positief over alles"

Arno Vermeulen is erg te spreken over Francesco Farioli. De commentator van de NOS kan erg genieten van het positivisme van de trainer van Ajax.

Ajax krijgt de nodige kritiek op het spel, maar staat halverwege de competitie tweede. "Hij is zo ongelooflijk positief over alles. Die zou je overal wel willen hebben. Bij de NOS willen we ook wel zo’n man", begint Vermeulen in Studio Voetbal. "Op zijn eerste persconferentie na de winterstop ging hij de journalisten allemaal uitleggen hoe goed Ajax de eerste helft van het seizoen gespeeld had, met al die cijfers erbij.”

Theo Janssen vindt niet dat men zich blind moet staren op de data. “Data zijn allemaal heel leuk en daar worden ook veel spelers op gescout, maar uiteindelijk wil het oog ook wat. Je wilt ook goed voetbal zien", aldus de voormalig profvoetballer. "Het kan wel zo zijn dat je zestig procent balbezit hebt, maar als het grootste deel daarvan bestaat uit passes naar achteren of breed, dan is het ook niet zo leuk om naar te kijken.”