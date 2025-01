Vertrek Brobbey opent deur: "Geen scenario’s in mijn hoofd halen"

Hoewel een vertrek van Brobbey ruimte zou kunnen creëren in de aanvalslinie, blijft Rijkhoff gefocust op zijn eigen ontwikkeling. "Ik moet gewoon lekker mijn ding doen en goals maken en uiteindelijk zien we wel wat er gebeurt," stelt hij bij ESPN. Voorlopig speelt hij zijn wedstrijden vooral bij Jong Ajax, waar hij met regelmaat het net weet te vinden.

De spits wil zich niet verliezen in speculaties en richt zich volledig op zijn prestaties binnen de lijnen. "Ik ga me geen scenario’s in mijn hoofd halen die nu nog niet concreet zijn," benadrukt hij. Of er op korte termijn kansen komen in het eerste elftal, hangt af van meerdere factoren, maar voor Rijkhoff telt op dit moment maar één ding: blijven scoren en zichzelf bewijzen.