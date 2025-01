Vertrouwen bij SC Heerenveen: "Heb het gevoel dat we gaan winnen"

Mickey van der Hart leefde donderdagavond enorm mee met Andries Noppert. Noppert kwam laat in de ploeg in de bekerwedstrijd tegen Quick Boys, maar speelde een negatieve rol bij de laatste twee goals van de amateurclub.

In de 81e minuut moet Van der Hart naar de kant voor Noppert. "Opeens zie ik een gozer van twee meter langs de lijn staan. De trainer heeft in het begin ook aangegeven dat hij er zo naar kijkt. Als hij vindt dat de stijl van Andries beter past bij een bepaalde situatie, dan kan hij wisselen", vertelt de Amstelvener in gesprek met Omrop Fryslân. "Natuurlijk is dat niet leuk, maar dit is hoe hij er naar kijkt."

Voor Noppert werd het vervolgens een dramatische avond. Eerst gaf hij een (volgens Van der Hart 'discutabele') penalty weg en daarna dook hij onder een bal door. "Dit gun je niemand. Het is ongelooflijk klote, niet alleen voor Andries, maar voor iedereen", aldus Van der Hart. "Want het bepaalt de sfeer voor een paar dagen. Je ligt uit de beker en dat was helemaal niet nodig."

Zondagmiddag komt Ajax op bezoek in het Abe Lenstra Stadion. Geen makkelijke wedstrijd, maar Van der Hart leeft er met een goed gevoel naartoe. "Wij hebben thuis tegen heel veel ploegen laten zien waartoe we in staat zijn. Ik heb ook echt het gevoel dat we van Ajax gaan winnen", besluit de dertigjarige doelman.