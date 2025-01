Vervanger Brobbey? "Had die spits bij Utrecht op tijd kunnen huren"

Mocht Ajax Brian Brobbey kwijtraken aan West Ham United, wordt bij #Done Deal alvast gepraat over mogelijke vervangers.

"Je had misschien die ene spits bij FC Utrecht kunnen huren, als als ze op tijd waren geweest", klinkt het bij #Done Deal. "Als je wist dat er aan Brobbey getrokken zou gaan worden in januari, dan had je voor een dubbeltje op de eerste rij kunnen zitten met Sebastien Haller."

"Hij past denk ik ook helemaal bij het spel van Ajax, denk ik. Hij was daar prima uit de verf gekomen. Verder vind ik het lastig." Youssoufa Moukoko wordt nog genoemd, de spits die nu uitkomt voor Nice. "Ook een beetje een losse flodder. Maar hij speelt niet heel veel bij Nice en heeft in de jeugd bij Dortmund per seizoen 80 keer gescoord, dus die kan wel wat."