Verweij: "Dan krijgen die Mislintat aankopen er 30% salaris bij"

Francesco Farioli krijgt veel lof voor de resultaten die hij behaalt met Ajax. Mike Verweij vindt dat niet geheel terecht, gezien het voetbal slecht is. Hij vindt dat de fans kritischer mogen zijn op de trainer.

"Ik las ook dat het nu de schuld van Farioli zou zijn en vorig jaar lag het aan de spelers bij Maurice Steijn. Volgens Farioli doet hij alles in goed overleg met Kroes. Dus die nieuwe vijf spelers die gekomen zijn, zijn ook zijn keuzes", opent Mike Verweij bij Telesport. "Sven Mislintat heeft twaalf spelers aangetrokken en die zijn echt niet te verkopen, die kunnen alleen maar verhuurd worden. Als Ajax de Champions League ingaat krijgen die aankopen van Mislintat er 30% bij. Die heeft er écht een grote puinhoop van gemaakt."

"Ze moeten dan wel twintig wedstrijden spelen en dat lijkt alleen Sutalo te halen, maar daar zijn echt de gekste dingen gebeurd. Dus Maurice Steijn was gewoon het slachtoffer van Mislintat, terwijl Farioli mét Kroes opereert. Dus een vergelijking gaat compleet mank. Maar wat wil Pierre van Hooijdonk dan? Dat wij spelers beoordelen als fans? Zij praten alleen maar negatief over Frank de Boer vanwege dat laatste jaar omdat het voetbal er niet uitzag. Maar hij werd vier keer kampioen, terwijl hij in het eerste jaar ook echt goed voetbal speelde. Nu staan fans op de banken voor afbraakvoetbal, maar dit hoort gewoon niet bij Ajax."