'Verweij komt met nieuws: Ajax hoopt nog op twee nieuwkomers'

Ajax hoopt zich nog op twee positues te versterken deze winter. Youri Regeer kwam al, maar daarmee zijn de Amsterdammers volgens Mike Verweij nog niet klaar. Het doel is om, als het financieel haalbaar is, een buitenspeler en een rechtsback te halen.

Francesco Farioli en Alex Kroes zouden over Regeer niet op een lijn liggen. De trainer ziet in hem een middenvelder, terwijl de technisch directeur vindt dat hij wel degelijk als rechtsback uit de voeten kan. Volgens Verweij ligt het allemaal iets genuanceerder.

"Kroes heeft tegen Farioli gezegd: dit is een no-brainer. We weten wat Regeer moet kosten, hij kent de tegenstanders, hij kent de club, dus nul komma nul aanpassingsproblemen. Daar is Farioli ook mee akkoord gegaan", aldus de journalist in de Kick-Off Podcast van De Telegraaf.

"Door Ajax werd gezegd: we halen in ieder geval Regeer en als we er nog in slagen om één of twee spelers weg te doen, dan halen we niet alleen een linksbuiten, maar dan kijken we ook nog naar een rechtsback. Heeft Ajax die financiële middelen niet, dan gaan ze het met Regeer doen."