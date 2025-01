Verweij merkt op: "Dat was wel het meest opvallende bij AZ-Ajax"

Ajax lijkt een andere houding te hebben tegenover tegenslagen, zoals blijkt na hun verlies tegen AZ in de KNVB Beker. De 2-0 nederlaag zorgt niet voor de gebruikelijke crisis, maar voor een gevoel van 'gelatenheid', stellen Mike Verweij en Valentijn Driessen in Kick-Off van De Telegraaf .

"Na AZ-Ajax werd de grap gemaakt: Farioli denkt het in de return nog goed te kunnen maken", vertelt Verweij, verwijzend naar het Italiaanse gebruik van twee wedstrijden in bekerduels. "Dat was wel het meest opvallende bij AZ-Ajax", vervolgt hij. Ajax kwam achter, maar de wissels bleven lang uit en het spel oogde plichtmatig. "Ze lieten zich compleet naar de slachtbank leiden", aldus Verweij.

Verweij merkt op hoe de perceptie van Ajax is veranderd bij tegenstanders. "Een aantal AZ-supporters op X schreef: vroeger keken we nog weleens op of zagen we nog weleens op tegen een duel met Ajax. Tegenwoordig weet je: die winnen we toch wel", vertelt hij.