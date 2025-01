Verweij oppert mogelijke Brobbey-opvolger: "Waarom niet?"

Volgens Verweij zou een vertrek van Brobbey geen gekke gedachte zijn. "Die jongen loopt met zijn ziel onder zijn arm. Als de kans zich écht voor doet, dan denk ik dat hij daar wel voor openstaat", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Ajax heeft toch al in gedachten om Brobbey na dit seizoen te verkopen. Dus of je dat nu doet of straks, dat maakt niet zoveel uit. Mits je een hele goede vervanger kan halen."

Valentijn Driessen denkt dat Ajax een vertrek van Brobbey intern wel kan oplossen. "Ze hebben Julian Rijkhoff nog lopen, dat is spits nummer vier", oppert hij. "Je zou Wout Weghorst kunnen pakken en dan die jongen erachter. Dan kan hij misschien af en toe minuten kunnen maken." Verweij oppert de naam van Myron Boadu, die op huurbasis bij Bochum speelt. "Bochum draait voor geen meter. Als je hem voor een halfjaar zou kunnen huren, waarom niet?"

De 24-jarige spits wordt dit seizoen door de hekkensluiter van de Bundesliga gehuurd van AS Monaco. In acht competitieoptredens was hij goed voor vijf treffers.