Verweij reageert op clash met Henderson: "Dat is absolute onzin"

Henderson zou volgens diverse media naar AS Monaco willen en zelfs geprobeerd hebben de transfer te forceren, maar de Engelsman vond het allemaal leugens. In Kick-off van de Telegraaf komt Verweij terug op het moment. "Henderson ging ervan uit dat Ajax hem kwijt zou willen vanwege de financiële situatie van de club", stelt hij. "Maar in feite is dat een hele gekke redenatie. Dan moet je dus als Ajax 4,5 miljoen euro salaris besparen, terwijl je 60 miljoen euro (voor de Champions League red.) op het spel zet."

Volgens Verweij klopt het ook niet dat Ajax in onderhandeling was met AS Monaco, iets wat Henderson zondag vertelde. "Ook dat is absolute onzin. Er is wel via een tussenpersoon nog een bod van twee miljoen euro op Henderson gekomen. Als je dat onderhandelen noemt, dat kan, maar Ajax heeft dat bod onmiddellijk in de prullenbak gegooid. Ajax heeft gezegd: 'Hij gaat niet weg'."

De directie van de club was donderdagavond, toen Henderson tegen Galatasaray ook niet meer de aanvoerdersband droeg, helemaal klaar met de Engelsman. "Er is zelfs tegen Henderson gezegd: 'Als het je niet bevalt, dan kom je op 5 februari maar terug. Dan ben jij gewoon nog Ajax-speler. Wij gaan niks ondertekenen waardoor jij weg kan bij Ajax'", besluit Verweij.