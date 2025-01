VI geeft acht Scorito-tips: "Veel goedkoper dan Sutalo en Rugani"

"Wie de opstellingen van Ajax juist kan voorspellen, beschikt over een bijzondere gave", benadrukt hij. "Het is in de eerste maanden van het seizoen lastig gebleken om in het hoofd van de vaak roulerende Francesco Farioli te kruipen. Het meer verdelen van speeltijd door de Ajax-coach maakt het kiezen voor dure blikvangers op het middenveld en voorin minder aantrekkelijk", constateert Van den Hoven.

"De vier veldspelers van Ajax die de meeste speeltijd hebben gehad in de eerste helft van het seizoen, zijn allemaal verdediger. Jorrel Hato heeft van dat kwartet de meeste minuten gekregen, gevolgd door Youri Baas. De 21-jarige verdediger die zich links in het centrum in de basis heeft gespeeld, was in de beginfase van het seizoen een surprise. Baas heeft het vertrouwen van Farioli nu over een langere periode terugbetaald. In het Coach van het Jaar-spel is hij veel goedkoper dan bijvoorbeeld Josip Sutalo en Daniele Rugani", adviseert Van den Hoven.

"In het Topcoach-spel hoort de jongeling met een prijskaartje van 2,5 miljoen euro ook niet bij de duurste tien verdedigers", vervolgt de verslaggever, die op het middenveld de naam van Jakob Breum (Go Ahead Eagles) noemt. "De onbevangen spelende aanvallende middenvelder was dit seizoen met vier goals en vijf assists al direct betrokken bij negen treffers. Hij doet het in de competitie op dat vlak beter dan bijvoorbeeld PSV'er Malik Tillman en Ajacied Davy Klaassen", besluit Van den Hoven, die Go Ahead Eagles een 'goudmijn' noemt.

De tips qua verdedigers: Youri Baas (Ajax), Givairo Read (Feyenoord) en Mats Deijl (Go Ahead Eagles)

De tips qua middenvelders: Bullaude (Fortuna Sittard), Koopmeiners (AZ), Breum (Go Ahead Eagles)

De tips qua aanvallers: Bryan Linssen (NEC) en Oliver Edvardsen (Go Ahead Eagles).