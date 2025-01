Via deze weg bekijk je het oefenduel tussen VfB Stuttgart en Ajax

Ajax oefent zondagmiddag tegen het Duitse VfB Stuttgart. Het duel tegen de nummer tien van de Bundesliga is via verschillende wegen te bekijken.

De vriendschappelijke ontmoeting begint zondagmiddag om 14:00. Via de eigen kanalen is de wedstrijd te bekijken. Dit betekent dat er een live-uitzending is via de Ajax App, Ajax.nl en via YouTube.

De Amsterdammers hervatten de Eredivisie op zaterdag 11 januari met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.