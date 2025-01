VIDEO | Ajax-fan slaapt op de tribune en mist doelpunt tegen RKC

De wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk was niet per se slaapverwekkend. Toch kon één fan van Ajax het niet aanzien. Vlak voor een doelpunt wordt een supporter gefilmd die zit te slapen op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA.

De man schrikt wakker van het doelpunt, maar het lijkt hem niet veel te doen. Gelijk na de goal valt hij opnieuw in slaap. Ajax krijgt daarna nog een tegengoal van Ihattaren, het werd nog even spannend, maar de drie punten zijn in ieder geval wel binnen!