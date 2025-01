VIDEO | Ajax-supporters nemen buffervak in Abe Lenstra over

De supporters van Ajax zaten zondagmiddag niet alleen in het uitvak in het Abe Lenstra Stadion. Tijdens de wedstrijd wilde een groep fans van de club uit Amsterdam graag dichterbij het uitvak zitten.

Op beelden van Voetbal Ultras is te zien hoe een aantal Ajax-supporters op de thuistribune het buffervak naast het uitvak overnemen. Het SC Heerenveen-doek wordt opgerold om plek te creëren naast de supporters in het uitvak. Vervolgens werd het nog even onvriendelijk in de gracht toen supporters van de thuisclub verhaal kwamen halen en moest ook de ME nog ingrijpen.